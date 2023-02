Corea registra la mayor subida de luz y gas en décadas

Photo : YONHAP News

La energía de uso doméstico subió en enero más del 30% respecto al año anterior, registrando el mayor aumento desde la crisis financiera de 1997, una de las peores de la historia de Corea. También supone la mayor subida de alimentos y bebidas no alcohólicas en dos años, mientras persiste la inflación.Según explicó la Agencia Nacional de Estadística, el índice de precios de energía, incluidos luz y gas, marcó 135,75 puntos en enero de 2023, un 31,7% más a nivel interanual y el mayor incremento en 24 años y nueve meses, desde el 38,2% de abril de 1998.Concretamente, la tarifa eléctrica subió un 29,5% respecto a enero de 2022, el mayor aumento en 42 años desde enero de 1981, cuando aumentó un 36,6%.En tanto, el gas subió un 36,2% y la calefacción un 34%, igual que en el último trimestre de 2022, mientras que el precio del queroseno -el combustible más usado en zonas donde no llega la red nacional de gas urbano- subió un 37,7%.Así, la carestía energética supuso una pesada carga para la población en enero, máxime al coincidir con fuertes olas de frío.Si bien los precios al consumidor empiezan a mostrar cierta ralentización tras tocar techo en julio de 2022 con un 6,3%, aún continúan elevados. En particular, alimentos y bebidas alcohólicas subieron un 5,8% respecto al año anterior.