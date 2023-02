The Minjoo prepara moción de censura contra ministro del Interior

Photo : YONHAP News

The Minjoo, el principal partido opositor, decidió el lunes 6 promover una moción de censura contra Lee Sang Min, ministro del Interior, al considerarle como máximo responsable de la tragedia de Itaewon por negligencia.Así lo anunció en la reunión de legisladores celebrada en la mañana del lunes 6, pues tras varios días de intenso debate concluyeron que el ministro incumplió la Ley de Seguridad contra Desastres y la Constitución al no adoptar medidas oportunas para minimizar las pérdidas humanas, pues dichas normas incluyen proteger a los ciudadanos entre las obligaciones del Estado.En respuesta, el oficialista Poder del Pueblo alega que la moción de censura es solo un artificio para alargar las sesiones legislativas para mantener la inmunidad parlamentaria y escudar a su líder, Lee Jae Myung, actualmente implicado en serios casos de corrupción.Una moción de censura contra un integrante del gabinete puede prosperar si obtiene mayoría simple del Parlamento. Por tanto, The Minjoo podrá ratificarla pues cuenta con 169 de los 300 escaños de la Asamblea Nacional. En dicho caso, el ministro sería suspendido hasta que el Tribunal Constitucional emita un dictamen final.No obstante, como escollo en contra de la moción figura el presidente del Comité Legislativo y Judicial, garante de la imparcialidad de esa medida, pues actualmente dicho cargo lo ocupa un diputado del oficialismo, poco dispuesto a colaborar con The Minjoo. Por último, si el Tribunal Constitucional desestima la moción de censura, podría poner en jaque a The Minjoo.