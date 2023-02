Oficialismo y oposición chocan por aumento de gastos en gas

Photo : YONHAP News

El martes 7, segundo día de interpelación parlamentaria al Gobierno sobre la gestión de Estado, oficialismo y oposición protagonizaron una fuerte disputa por la escalada del gasto en calefacción.Mientras Seo Young Kyo, legislador del principal opositor The Minjoo, exigió al primer ministro Han Duck Soo una disculpa por los elevados precios de la calefacción que sufren los ciudadanos, el premier enfatizó que el populismo no resuelve los problemas de gasto público del país.Señaló que el Gobierno debe saber solicitar la colaboración de los ciudadanos cuando sea necesario, y también ofrecer ayudas a los más vulnerables, enfatizando que "las medidas populistas no ayudarán a superar las dificultades".En respuesta, Seo preguntó "para qué existe el Gobierno", y el premier enfatizó que el deber del Gobierno es garantizar la solvencia interior y exterior del país, tarea en la que el populismo no ayuda en nada.Por su parte Han Moo Kyung, del oficialista Poder del Pueblo, culpó a la administración de Moon Jae In de la actual subida del gasto en calefacción, pues no solo ignoró la necesidad de elevar las tarifas de los servicios público, sino que con su política antinuclear agravó aún más la situación.