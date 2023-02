Photo : KBS News

Ucrania ha reiterado que no aceptará una división territorial similar a la de la península coreana.Olexiy Danilov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional ucraniano, publicó el martes 7 en las redes sociales que su país no es Corea y que no admitirán fronteras como el "Paralelo 38" ni escenarios similares, tal como aluden algunos fuera de Ucrania.Su comentario sucede a las declaraciones del día anterior de Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional ruso, quien rechazó una "división al estilo coreano", afirmando que los territorios de Donbass, Zaporozhye y Kherson ya son parte de Rusia.En definitiva, tanto Rusia como Ucrania expresaron su rechazo al modelo de división de Corea.