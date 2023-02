Photo : YONHAP News

El libro de memorias de Shinzo Abe, expremier ministro japonés asesinado en 2022, incluye controvertidas opiniones sobre líderes de otros países, como el exmandatario estadounidense Donald Trump o el presidente chino Xi Jinping, a quienes respectivamente calificó de "poco convencional" y de "realista".Sobre sus relaciones con Trump, el libro aporta comentarios explicando por qué se esforzó en mantener una relación casual con él -incluso jugando al golf- al pensar que Japón podría afrontar serios problemas en caso de convertirse en objetivo de Trump, y por tanto intentó crear un clima favorable al diálogo. En cuanto a Barack Obama dijo que era de esas personas con las que es difícil "hacerse amigo", enfatizando que solo hablaban de trabajo.En cuanto a Xi Jinping, Abe le describió como realista, recordando que cierta vez le dijo que, de haber nacido en Estados Unidos, no se hubiera afiliado al Partido Comunista estadounidense y habría sido demócrata o republicano, mientras que respecto a Vladimir Putin comentó que bajo su apariencia dura y fría escondía un lado bastante gentil.Finalmente criticó al expresidente surcoreano Moon Jae In por no frenar los dictámenes sobre explotación laboral durante la Segunda Guerra Mundial pese a ser consciente de que iban contra el Derecho Internacional, y también por utilizar el sentimiento anti japonés de los coreanos con fines políticos.El libro de memorias de Shinzo Abe se basa en las entrevistas que ofeció tras abandonar el cargo durante un año, desde octubre de 2020. Su redacción corrió a cargo del diario Yomiuri y el texto fue revisado por Shigeru Kitamura, exdirector del Consejo de Seguridad de Japón.