Sector del cine prepara homenaje póstumo a Kang Soo Youn

Photo : YONHAP News

El sector del cine coreano prepara un homenaje a la actriz Kang Soo Youn en mayo, con motivo del primer aniversario de su muerte.Unos 30 cineastas, incluidos los directores Im Kwon Taek y Bong Joon Ho, crearon recientemente un comité para conmemorar el primer aniversario de la muerte de Kang, con un homenaje donde proyectarán diez películas de la actriz.La proyección será el 6 de mayo en la Cinemateca del Archivo de Cine de Corea, y del 7 al 9 de mayo en los multicines Megabox de Seongsu.La lista incluye algunos de sus trabajos más representativos, como "Vientre de alquiler", "Esbozo de juventud de Mimi y Cheolsu", "Come Come Come Upward", "Camino al hipódromo" y "Noche de mujeres".Kang murió de una hemorragia cerebral en mayo del año pasado. Su última película "Jung E" fue estrenada recientemente en Netflix.