Fiscalía interroga de nuevo por corrupción al líder opositor

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung, líder del principal partido opositor The Minjoo, comparecerá a las 11 am del viernes 10 ante la Fiscalía del Distrito Central de Seúl para ser interrogado por posible corrupción en torno a unos proyectos de desarrollo inmobiliario.Lee planea llegar a la sede de la Fiscalía a las 10:50 am y emitirá una breve declaración sobre el caso.Se estima que los fiscales le interrogarán sobre su presunta participación en proyectos de desarrollo urbanístico en Daejangdong y Wirye, en la ciudad de Seongnam, provincia de Gyeonggi, que comenzaron durante su mandato como alcalde de la ciudad.La Fiscalía llamó a Lee a interrogatorio por este caso el 28 de enero, dos semanas y media después de haberle convocado para investigar un posible soborno de terceros vinculado a patrocinios corporativos del Seongnam FC. No obstante, Lee presentó una declaración escrita de 33 páginas y se negó a responder durante el interrogatorio.Todo apunta a que igualmente mantendrá silencio durante el interrogatorio del viernes 10, aunque sin nuevas declaraciones escritas.