Seúl impone primera sanción independiente contra ciberataques norcoreanos

Photo : KBS News

El Gobierno surcoreano ha adoptado su primera sanción independiente contra los ciberataques norcoreanos, considerados como una de las principales fuentes de financiación del programa nuclear y balístico de Pyongyang.Según informaron el viernes 10, sancionarán a 4 particulares y a 7 entidades norcoreanas por vínculos con hackeos o promover ciberataques.Aunque es la tercera sanción independiente de la Administración de Yoon Suk Yeol contra Pyongyang, después de las de octubre y diciembre del año pasado por promover el desarrollo balístico-nuclear o soporte para evadir sanciones internacionales, es la primera en ciberseguridad, ante el aumento de ciberataques para robar activos virtuales o hackear información relevante.El listado incluye nombres no sancionados por otros países como Jo Myung Rae, Song Rim, Oh Chung Seong, la Oficina de Reconocimiento Técnico, el Instituto de Investigación No. 110 o la Escuela de Automatización de Comandos, dejando entrever que Seúl no solo sigue las sanciones de la comunidad internacional, sino que va por delante en temas relacionados con la península coreana.Datos revelados por la Casa Blanca en enero apuntan Corea del Norte ha sustraído más de 1.000 millones de dólares en criptomonedas, recursos que destina a su programa de misiles.