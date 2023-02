Consejo de Seguridad fracasa en condenar ICBM norcoreano

Photo : YONHAP News

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no ha logrado adoptar una declaración promovida por Estados Unidos para condenar el ensayo balístico intercontinental realizado por Corea del Norte en noviembre de 2022Según informó La Voz de América el martes 14 citando al representante de Estados Unidos ante la ONU, la declaración se frustró por el veto de dos integrantes permanentes del Consejo. Aunque no especificó los nombres, obviamente aludió a China y Rusia.Dicha fuente condenó que Naciones Unidas guarde silencio ante las provocaciones verbales y físicas de Corea del Norte que aumentan la tensión en la península coreana, urgiendo a los intengrantes permanentes del Consejo de Seguridad a unirse y a condenar al unísono las actividades ilegales del régimen de Pyongyang.También enfatizó que Estados Unidos mantiene su promesa de ofrecer protección a sus aliados en la zona, Corea del Sur y Japón.La declaración del presidente condenando el lanzamiento de un misil balístico intercontinental por parte de Corea del Norte fue propuesta en noviembre de 2022 por Linda Thomas-Greenfield, embajadora de Estados Unidos ante la ONU. No obstante, el debate sobre su adopción demoró meses por el rechazo de China y Rusia, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.