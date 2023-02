Poder del Pueblo censura a The Minjoo y a su líder

Photo : YONHAP News

Ju Ho Young, líder parlamentario del oficialista Poder del Pueblo, pronunció el martes 14 un discurso ante el pleno de la Asamblea Nacional donde lanzó fuertes críticas contra el principal opositor The Minjoo y su líder Lee Jae Myung.Comenzó expresando su inquietud sobre cómo las noticias falsas, las irregularidades y las imprudencias verbales de algunos políticos, han convertido al Parlamento en objeto de reproche y censura por parte de la población.Posteriormente arremetió contra The Minjoo, partido al que acusó de doble cara, pues actúa de forma totalmente distinta cuando está en el bando oficialista u opositor. Criticó la tiranía que muestra en la cámara legislativa valiéndose de su mayoría, pues atenta contra las raíces de la democracia parlamentaria.También acusó al líder de The Minjoo, Lee Jae Myung, señalando que su implicación en casos de corrupción no solo daña la reputación del partido, sino la confianza del pueblo hacia el Parlamento.