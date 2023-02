Biden planea hablar con Xi Jinping tras derribar globo espía chino

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha expresado que hablará con su homólogo de China, Xi Jinping, sobre el globo de vigilancia chino que tras sobrevolar el espacio aéreo estadounidense fue derribado el 4 de febrero.Durante una rueda de prensa ofrecida el jueves 16 en la Casa Blanca, Biden explicó que Washington derribó el globo el día 4, una semana después del 28 de enero, cuando fue detectado sobre Alaska.El mandatario enfatizó que al derribar el globo espía enfatiza que no tolerará incursiones en terreno soberano estadounidense y que actuará para proteger a su país, asegurando que hablará con Xi Jinping al respecto pero no pedirá disculpas por los hechos.También confirmó que tras el globo derribaron otros objetos aéreos no identificados, aunque descartó una posible vinculación con el globo espía chino. Inteligencia estadounidense estima que eran globos de empresas privadas, recreativos o de investigación científica.