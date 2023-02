Kim Jong Un omite visita al Palacio del Sol por el natalicio de su padre

Photo : YONHAP News

Por segundo año consecutivo Kim Jong Un, el líder norcoreano, no visitó el mausoleo donde yacen los restos mortales de su padre en el 81 aniversario de su natalicio.Según informó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte el viernes 17, varios altos funcionarios del Partido de los Trabajadores y del Gobierno norcoreano acudieron al Palacio del Sol de Kumsusan, mausoleo donde descansan los restos mortales del fundador y exlíder del país norteño, Kim Il Sung, y de su hijo y sucesor, Kim Jong Il.Varios altos funcionarios como el primer ministro Kim Tok Hun, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Suprema, Choe Ryong Hae, subjefe del Comité Central Militar o Ri Pyong Chol, sí acudieron a rendir homenaje.No obstante, no mencionó a Kim Jong Un, dejando entrever que, al igual que el año pasado, el líder no habría visitado el Palacio del Sol en dicha efeméride.