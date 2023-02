Prosigue bloqueo sobre indemnización a víctimas de explotación laboral

Photo : YONHAP News

Los ministros de Exteriores de Corea del Sur y Japón, Park Jin y Yoshimasa Hayashi, abordaron el sábado 18 la indemnización a las víctimas de la explotación laboral impuesta por Japón durante la Segunda Guerra Mundial, aunque no lograron acercar posturas.La reunión tuvo lugar en Alemania, en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, y fue su primer encuentro en cinco meses, desde la Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en septiembre de 2022. Durante 35 minutos intercambiaron opiniones sobre las propuestas actuales, aunque no lograron estrechar distancias.Tras culminar la reunión, Park comentó que habían abordado los puntos polémicos, enfatizando que hace falta una decisión política para llegar a un acuerdo, dejando entrever la necesidad de un pacto entre mandatarios, al no lograr avances en las reuniones de nivel viceministerial y ministerial.