Pleno de la Asamblea votará orden de arresto de Lee Jae Myung

Photo : YONHAP News

Se prevé que la solicitud de arresto de Lee Jae Myung, líder del principal opositor The Minjoo, llegará a la Asamblea Nacional, obligando al pleno a votar al respecto.Actualmente, el oficialista Poder del Pueblo ejerce una gran presión sobre The Minjoo para que Lee renuncie a su aforamiento parlamentario, alegando que el destino de ese partido no depende de Lee Jae Myung. En cuanto al nuevo periodo de sesiones extraordinarias que dicho opositor podría convocar en marzo para mantener su inmunidad parlamentaria, mostró un tajante rechazo.En tanto, el Partido Justicia también instó a The Minjoo y a su líder a aceptar la orden de arresto y someterse a los trámites procesales como cualquier surcoreano.Por su parte The Minjoo, aún después de pactar con el oficialismo votar en sesión plenaria su líder, insistió en la necesidad de convocar sesiones extraordinarias en marzo, acusando a Poder del Pueblo de "dudosas intenciones" al negarse a mantener un nuevo periodo parlamentario.Afirmó que los oficialistas pretender frustrar los debates en marcha solicitando que un fiscal independiente investigue los casos de manipulación bursátil que presuntamente salpican a la primera dama Kim Keon Hee, y también el llamado "club de 5.000 millones", que alude a legisladores oficialistas que obtuvieron pingües beneficios del plan urbanístico de Daejang-dong.Según acordaron los responsables parlamentarios del oficialismo y del principal opositor, presentarán la moción de arresto de Lee Jae Myung el día 24, y la votación será tres días después, el 27 de febrero.