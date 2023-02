Expertos de EEUU reclaman medidas contundentes contra Corea del Norte

Photo : YONHAP News

Robert Carlin, experto estadounidense e investigador del Centro Stimson, ha expresado que Washington debería responder con severidad ante un séptimo ensayo nuclear de Corea del Norte, pues no hacerlo sería "un grave error".Así lo afirmó durante un webinar organizado el día 21 (hora local) para valorar las políticas de la administración Joe Biden hacia Corea del Norte.Enfatizó que Washington debería mostrarle al régimen norcoreano lo que es "el santo infierno" si realiza una séptima prueba nuclear, aunque consideró poco probable que Estados Unidos opte por medidas tajantes y coherentes, como con los globos espías de China.Añadió que si Estados Unidos espera un cambio drástico o una normalización de las relaciones bilaterales entre Washington y Pyongyang, deberían reconocer a Corea del Norte como estado. Señaló que la apertura simultánea de una embajada entre ambos países podría servir, aunque expresó que Corea del Sur difícilmente lo aceptaría.En tanto Robert Gallucci, a cargo de las negociaciones con Corea del Norte en 1994, también se pronunció a favor de medidas más contundentes, afirmando que la actual estrategia de Washington de no guardar hostilidad contra el régimen no es acertada.