Partidos no logran fijar sesiones extraordinarias de marzo

Photo : YONHAP News

Oficialismo y oposición intentaron programar el miércoles 22 las sesiones extraordinarias de marzo, pero no lograron llegar a un acuerdo, pues los responsables parlamentario del oficialista Poder del Pueblo y del principal opositor The Minjoo discreparon sobre el calendario.MIentras The Minjoo propuso comenzar las sesiones a partir del 1 de marzo, Poder del Pueblo insistió en comenzar el 6 de marzo y dejar libre la primera semana, advirtiendo del propósito del partido opositor de escudar a su líder Lee Jae Myung, implicado en varios casos de corrupción, con el aforamiento parlamentario.Al no poder acercar posturas sobre la agenda de marzo, tampoco avanzaron en otros temas pendientes, como la Ley de Gestión de Cereales.