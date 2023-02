Seis de cada diez surcoreanos desearía tener dos hijos

Photo : YONHAP News

Más de la mitad de los adultos de Corea del Sur desearían tener al menos dos hijos, pero a menudo les resulta difícil cumplir este deseo ante factores como no disponer de una vivienda adecuada o por las carencias del sistema de cuidado infantil.Así lo refleja un estudio publicado durante el I Foro de Estrategias de Población y Futuro, que llevó a cabo el día 22 el Ministerio de Salud y Bienestar.Citando los resultados de una encuesta Choe Seul Gi, profesor de la Escuela de Graduados en Estudios de Política Internacional, del Instituto de Desarrollo de Corea (KDI), comentó que dos tercios de los hombres solteros y la mitad de las mujeres solteras desearían casarse y tener dos hijos. No obstante, las condiciones actuales no siempre les permiten lograr sus sueños.Un sondeo realizado el pasado mes de junio entre 834 adultos de 25 a 49 años, revela que un 65% desearía tener dos hijos y un 21,2% tres, mientras que solo un 10,2% respondió que ninguno.Considerando estos datos, Choe propuso crear un entorno adecuado para equilibrar el reparto de tareas parentales entre mujeres y hombres.Por su parte, Yoo Min Sang, investigador del Instituto de Política de la Juventud, señaló que la independencia económica y la vivienda son condiciones necesarias para contraer matrimonio y tener hijos.En base a un estudio, planteó que los surcoreanos se consideran adultos a los 28 años, en general, mostrando una gran diferencia con la mayoría de edad legal. También señaló que hay treintañeros sin recursos para emanziparse, instando al Gobierno a reconsiderar el límite de edad para ofrecer apoyos de cara a lograr la independencia económica.