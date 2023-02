Moción de arresto contra Lee Jae Myung llega al pleno de la Asamblea

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional celebrará el viernes 24 una sesión plenaria para tratar diversos temas, incluida la mocion de arresto de Lee Jae Myung, líder del principal opositor The Minjoo, por presunta implicación en casos de corrupción. Tras ser presentada ante el pleno, será sometida a votación el 27 de febrero.En total darán curso a 48 proyectos de ley, incluida la enmienda a la Ley de Organización Gubernamental para elevar el rango del Ministerio de Asuntos Patriotas y de Veteranos, y otra para crear una agencia para residentes en el extranjero en dependencia del Ministerio de Exteriores.También someterán a votación una propuesta para exigir al Gobierno japonés que desista de intentar inscribir las minas Sado como Patrimonio Mundial.No obstante, es probable que la enmienda a la Ley de Gestión de Granos no figure entre los temas a debate, pues oficialismo y oposición no llegaron a un acuerdo al respecto. La reforma establece que si el precio de arroz cae por debajo de un límite predeterminado, el Gobierno debe comprar el grano a los agricultores a un precio justo.