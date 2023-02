J-hope figura como segundo integrante de BTS en alistarse

Photo : YONHAP News

J-hope será el segundo integrante de BTS en cumplir el servicio militar, después de Jin, quien se alistó en diciembre de 2022.Según anunció Hybe, la agencia representante de la banda, el domingo 25, J-hope solicitó cancelar el aplazamiento para el servicio militar otorgado por recomendación del ministro de Cultura hasta finales de 2024. Esto implica su reinclusión en el listado nacional de asignación de reclutas y su próxima fecha de ingreso al servicio militar.Tras la pausa anunciada por BTS como grupo, J-hope fue el primer integrante en lanzarse en solitario con el tema 'MORE' y el disco 'Jack In The Box', además de participar en el festival musical Lollapalooza como primer artista surcoreano incluido como cabeza de cartel, al igual que en Dick Clark's New Year's Rockin' Eve, el programa de Año Nuevo más sintonizado y popular de la televisión estadounidense.