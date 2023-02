Presidente cancela nombramiento de director de Oficina Nacional de Investigación

Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Suk Yeol ha paralizado el nombramiento de Chung Sun Sin como responsable de la Oficina Nacional de Investigación, quien voluntariamente expresó su determinación de no aceptar el cargo tras un reportaje de KBS revelando que su hijo cometió acoso escolarPresidencia anunció la noticia el sábado 25, apenas un día después del nombramiento, en respeto a la voluntad de Chung. La decisión considera el sentimiento ciudadano que no piensa tolerar ningún tipo de bullying o violencia escolar.La Oficina Presidencial reconoció como "insuficiente" la valoración del nominado a dirigir la Oficina Nacional de Investigación, aunque justificó la complejidad de comprobar todos los detalles al no ser un problema del candidato, sino de su hijo. Explicó que al valorar a posibles candidatos a cargos públicos analizan sus datos públicos y la información jurídicamente accesible de su vida personal, profesional y su reputación en general, pero no enfatiza en sus familiares.Ante la pregunta de si sabían que el hijo de Chung había estado implicado en un caso de bullying pese a que KBS cubrió el caso hace cinco años, Presidencia respondió que al basarse en informantes anónimos resultaba difícil contrastar los detalles.