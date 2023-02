Moción de arresto contra líder opositor no logra luz verde

Photo : YONHAP News

El intento de la Fiscalía de arrestar a Lee Jae Myung, líder del principal partido opositor, The Minjoo, no ha obtenido luz verde en el Parlamento.La Asamblea Nacional celebró una sesión plenaria el lunes 27 a la que asistieron 297 legisladores, mientras que la votación para permitir el arresto de Lee fue rechazada por 139 votos a favor y 138 en contra, a los que se sumaron 9 abstenciones y 11 votos nulos.Como ninguno de los principales bandos logró 149 votos, mayoría necesaria para aprobar la solicitud de la Fiscalía para arrestar a Lee, el líder opositor mantendrá su inmunidad parlamentaria y no podrá ser arrestado por cargos de corrupción y soborno vinculados a presuntos escándalos de cuando ejercía como alcalde de Seongnam, en la provincia de Gyeonggi.Antes de la votación secreta, la cúpula de The Minjoo se comprometió a defender a su jefe amparándose en la mayoría parlamentaria de 169 escaños, pero aparentemente muchos de sus legisladores no secundaron esta directriz.Lee se enfrenta cargos de abuso de confianza, conflicto de intereses, corrupción, soborno y encubrimiento de beneficios por su presunta implicación en el escándalo urbanístico de Daejang-dong y otras irregularidades durante su mandato como alcalde de Seongnam, así como a cargos de soborno ligados a patrocinios del club de fútbol de la ciudad, Seongnam FC, que Lee presidió mientras ejercía como alcalde.En lo que va de la vigésimo primera Legislatura, es la segunda moción de arresto contra un diputado que la rechaza la cámara, después de la presentada en diciembre para deterner a Roh Woon Rae, legidlador de The Minjoo.