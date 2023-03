Casi 40 legisladores de The Minjoo votaron a favor de arrestar a su líder

Photo : YONHAP News

Contrariamente a las previsiones de The Minjoo, el principal opositor, la moción de arresto contra su líder, Lee Jae Myung, fue desestimada en el pleno del Parlamento al no lograr mayoría, pese a que dicha formación cuenta con legisladores suficientes como para su aprobación. De hecho, hubieran bastado diez votos a favor más para su aprobación.El recuento muestra que al menos unos 37 legisladores de The Minjoo decidieron no apoyar a Lee y se abstuvieron de votar, e incluso la mitad de ellos habría votado a favor de la moción de arresto.Según explicó un diputado opositor, la cúpula de The Minjoo nunca imaginó que tantos de sus legisladores votarían a favor de arrestar a su propio líder, mostrando la clara falta de confianza sobre Lee Jae Myuyng en el seno de la formación.