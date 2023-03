Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Suk Yeol ha declarado que el Primero de Marzo es una ocasión para reflexionar sobre qué se puede hacer para abrir un futuro próspero, sin olvidar el pasado, sobre todo aquellos capítulos trágicos y dolorosos que el pueblo ha vivido a lo largo de la historia.El mandatario asistió el miércoles 1 al acto conmemorativo del 104º aniversario del Primero de Marzo, un movimiento de resistencia contra el dominio colonial japonés que comenzó en 1919 con una marcha ciudadana en Seúl y la promulgación de la Declaración de Independencia de Corea.Allí expresó su respeto y admiración hacia el sublime sacrificio de los antepasados, que lucharon hasta la muerte por la libertad y la independencia de Corea. Enfatizó que la prosperidad de hoy no hubiera sido posible de no ser por los esfuerzos que hicieron para defender la libertad y promover los valores universales.Evaluó que el Movimiento Primero de Marzo no solo fue una lucha contra la colonización, sino que sembró en estas tierras el espíritu cívico, dando el primero pasó para la construcción de un estado democrático libre y regido por los ciudadanos.