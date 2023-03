EEUU no ofrecerá subsidios de chips a empresas que inviertan en China o Rusia

Photo : YONHAP News

El Gobierno estadounidense ha anunciado los criterios a evaluar a la hora de ofrecer subsidios a empresas que inviertan en el sector de semiconductores.Según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, Washington destinará un total de 39 mil millones de dólares (unos 50 billones de wones) en ayuda a aquellas empresas que inviertan en el sector de chips dentro de Estados Unidos.En particular, la cartera enfatizó que considerarán "el nivel de contribución a los intereses de Washington" para elegir a las empresas beneficiarias del subsidio, además de evaluar los detalles de sus planes de inversión.Asimismo, informó que si las ganancias de las empresas superan las previstas, el Gobierno utilizará esa parte excedente para invertir en la I+D de semiconductores, y también dejó claro que no ofrecerán subsidios a aquellas empresas que aumenten su red de producción en China o Rusia.La normativa inquieta a empresas surcoreanas con bases productivas en China o que exportan semiconductores a ambas superpotencias, al no poder renunciar a ninguno de esos mercados.Samsung Electrónica produce el 40 % de sus memorias flash NAND en la fábrica de Xian, en China, en tanto que SK Hynix fabrica la mitad de sus memorias DRAM y el 20% de sus memorias flash NAND en el gigante asiático.