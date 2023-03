Fortaleza del dólar impacta en renta per cápita de surcoreanos

Photo : YONHAP News

Calculada en dólares estadounidenses, la renta per cápita de los surcoreanos disminuyó en 2022 casi un 8% por la depreciación del won ante a esa divisa, pero en moneda surcoreana aumentó un 4%.En tanto, el producto interior bruto real anual de 2022 registró un incremento del 2,6%, mientras que el del último trimestre del año pasado registró un descenso del 0,4%.Según explicó el Banco de Corea, los surcoreanos obtuvieron en 2022 una renta per cápita de 32.661 dólares en promedio, un 7,7% menos que el año anterior, aunque en moneda surcoreana llegó a 42.203.000 wones, registrando un aumento del 4,3% interanual.La diferencia se atribuye a la fortaleza del dólar, que se agudizó el año pasado al apreciarse la moneda estadounidense un 12,9%. Eso llevó al PIB nominal de Corea a retroceder un 8,1%, y también bajó la renta per cápita, ambos conceptos fijados en dólares.Por otra parte, entre 2021 y 2022 el deflactor del PIB subió un 1,2%. El deflactor del PIB se calcula dividiendo el PIB nominal por el real para eliminar el impacto de la subida de precios del producto interior bruto, para obtener una estimación más realista la evolución de la producción del país.