Hallan muerto al exsecretario del líder opositor

Photo : YONHAP News

La Policía ha comenzado a investigar el presunto suicidio del exsecretario jefe de Lee Jae Myung, actual líder del principal partido opositor The Minjoo, en la etapa donde ejercía como gobernador de la provincia de Gyeonggi.El cuerpo de Jeon, su apellido, fue hallado sin vida en su domicilio en la localidad de Seongnam, provincia de Gyeonggi, sobre las 6:45 pm del jueves 9.Basándose en pruebas circunstanciales la policía estima que Jeon se suicidó, pues hallaron una nota de testamento en su casa, aunque no han revelado su contenido.Jeon fue secretario de Lee Jae Myung cuando ejercía como alcalde de Seongnam, y posteriormente, cuando Lee fue elegido como gobernador de la provincia de Gyeonggi en julio de 2018 se convirtió en su primer secretario jefe. También fue gerente sénior de la Corporación de Desarrollo Urbano y Vivienda (GH) de Gyeonggi.Estuvo bajo investigación por el alquiler de una casa por parte de dicha entidad, colindante a la vivienda del gobernador Lee, que sirvió como alojamiento común para el personal hace tres años. Sin embargo, Jeon nunca fue interrogado por la Policía al no hallar vínculos personales con el caso.Por otra parte, la familia de Jeon confirmó que fue investigado por la Fiscalía el año pasado por un caso soborno del Seongnam Football Club que implicaba a Lee.Jeon es la quinta persona vinculada a Lee Jae Myung que hallan muerta.