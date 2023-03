Trump revela cartas intercambiadas con Kim Jong Un

Photo : YONHAP News

Donald Trump publicará el 25 de abril un libro titulado "Letters to Trump (Cartas a Trump)", que recopila 150 misivas de líderes mundiales, celebridades, deportistas y grandes empresarios, entre los que también figura el líder norcoreano Kim Jong Un.Antes de su lanzamiento los medios estadounidenses POLITICO y Axios revelaron parte de la misiva enviada por Kim el 30 de julio de 2018, expresando su agradecimiento por intentar cumplir las promesas acordadas durante la histórica primera Cumbre entre Washington y Pyongyang.Aunque Kim lamentaba no haber podido declarar el fin de la Guerra de Corea, expresó su gratitud por afianzar una buena relación con un político tan influyente y destacable como Trump, y confiaba en poder declarar pronto oficialmente el fin de la guerra, para promover la paz y la seguridad del mundo.Finalmente, Kim afirmaba que la Cumbre de Singapur fue un hito de éxito en las relaciones entre Washington y Pyongyang, y que el segundo encuentro traería resultados mucho más satisfactorios para ambos pueblos.El mismo día 9 Trump mantuvo un encuentro con los medios conde comentó su correspondencia con el líder norcoreano, pues durante su mandato tuvo ocasión de hablar mucho y conocer mejor a Kim, a quien describió como "muy inteligente y astuto".Expresó que aunque al inicio no le fue fácil, con el tiempo logró afianzar una buena relación con Kim, tanto que un día hasta le llamó por sorpresa para expresar su deseo de participar en los Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 2018.