Photo : KBS News

Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, confirmó el lunes 13 que están analizando los misiles de crucero estratégicos lanzados por Corea del Norte el domingo 12, al tiempo de resaltar que Washington no tolerará actividades que perturben la seguridad regional.Explicó que el lanzamiento se efectuó desde un submarino, señalando que Pyongyang ha venido mejorando sus misiles submarinos desde 2016, año en que probó el primero, y aseguró que el reciente ensayo es otra prueba para mejorar este tipo de armas.Destacó los intentos del régimen norcoreano por reforzar su arsenal, mientras Estados Unidos realiza un continuo seguimiento de su potencial bélico, reiterando que no tolerarán provocaciones que generen inseguridad en la península coreana.En la misma línea Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, aludió al nuevo ensayo con misiles crucero de Corea del Norte como otra amenaza contra la paz, enfatizando que no tolerarán ese tipo de acciones, además de recordar que Washington da gran importancia a la cooperación con sus aliados para lograr la desnuclearización del Norte.Por último recalcó que el Gobierno estadounidense valorar adoptar medidas adicionales para reforzar el control sobre particulares o entidades que ignoran las sanciones contra Pyongyang y apoyan su programa de armas de destrucción masiva.