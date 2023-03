'The Glory' corona el ranking de series más vistas en Netflix

Photo : YONHAP News

Con su segunda entrega 'The Glory' está arrasando entre las series más vistas en Netflix, apenas tres días después de su estreno.Según FlixPatrol, web que sigue la popularidad de las series en plataformas de streaming, 'The Glory' es la producción más reproducida de Netflix en 38 países, la segunda en 21 naciones y la tercera más vista en 13.Protagonizada por Song Hye Kyo, la serie 'The Glory' retrata la historia de una mujer que durante la adolescencia es víctima de una cruel violencia escolar, y dedica su vida a preparar la venganza contra los agresores.