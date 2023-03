Oficialismo y oposición hablan de bienestar popular y armonía política

Photo : YONHAP News

Kim Gi Hyeon e Lee Jae Myung, líderes del oficialista Poder del Pueblo y del principal opositor The Minjo, se reunieron el miércoles 15 en la Asamblea Nacional.Durante unos treinta minutos conversaron sobre bienestar popular y armonía política, expresando sus posturas. Kim abogó por aumentar la cooperación en los debates de leyes pendientes, como la reforma laboral en centros con menos de treinta empleados, mientras que Lee sugirió convocar una reunión nacional sobre economía con carácter urgente.Ambos coincidieron en la necesidad de cooperar en cualquier momento para mejorar el bienestar del pueblo, acordando reunirse siempre que haga falta en adelante.Pero la realidad es que ambas formaciones mantienen un feroz enfrentamiento respecto a temas como la indemnización a las víctimas de explotación laboral. No en vano, The Minjoo ofreció una rueda de prensa frente a la sede de la Oficina Presidencial en Yongsan, donde calificó de "humillante" la actitud de la administración de Yoon frente a Japón.