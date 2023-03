J-Hope anuncia su inminente alistamiento

Photo : YONHAP News

J-Hope de BTS ha anunciado que pronto ingresará al servicio militar.El 16 de marzo, el cantante avanzó la noticia durante una transmisión en Weverse, explicando que se acercaba su fecha de alistamiento, aunque no podía dar detalles.Explicó que deseaba cumplir con su deber ciudadano lo antes posible, para reunirse con sus fans como una persona más madura.Previamente, ya comentó su decisión de cancelar la prórroga del servicio militar otorgada por recomendación del ministro de Cultura hasta finales de 2024.Asimismo, el pasado 3 de marzo presentó un tema en solitario titulado “on the street”, afirmando que sería su último lanzamiento antes de ingresar en el Ejército."on the street" cuenta con la colaboración del rapero y productor estadounidense J. Cole. Lideró la lista de "Top Songs" de iTunes en 80 países del mundo, y entró directa al número 60 de “Billboard Hot 100 ”.