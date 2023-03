Canciller refuta anuncio de Tokio sobre cumbre Yoon-Kishida

Photo : KBS News

El ministro de Asuntos Exteriores, Park Jin, ha aclarado que en la cumbre del día 16 los líderes de Corea del Sur y Japón no hablaron de las islas Dokdo ni sobre esclavitud sexual durante la Segunda Guerra Mundial.Durante una intervención en KBS explicó que no haría comentarios sobre el anuncio de Tokio hizo tras el encuentro entre los mandatarios de ambos países, pero descartó que hubieran hablado de esos temas.Su postura está alineada con las declaraciones de Presidencia del 17 de marzo, desmintiendo el anuncio del ministro portavoz de Japón y una noticia de la emisora pública NHK alegando que Kishida había transmitido a Yoon la postura de Tokio sobre Dokdo, al tiempo de exigirle cumplir los acuerdos suscritos en el pasado sobre el problema de la esclavitud sexual.Al ser preguntado si en algún momento el presidente recibió ese comentario, omitió una respuesta clara y consideró que no era prudente revelar detalles del encuentro. Solo enfatizó la importancia de la primera cumbre de ese tipo en doce años de cara a mejorar las relaciones bilaterales de cara al futuro.Los analistas estiman que el tema de Dokdo y la esclavitud sexual no figuraron en la agenda de debate entre Yoon y Kishida, pero quizá Tokio aludió a esos temas de forma unilateral.