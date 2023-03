Gobierno valora usar remanente de fundación para víctimas de esclavitud sexual

Photo : YONHAP News

El Gobierno escuchará la opinión de la sociedad sobre el uso de fondos remanentes de la Fundación para la Reconciliación y la Cura, establecida conforme al acuerdo Seúl-Tokio firmado en 2015 como compensación indirecta a las víctimas de esclavitud sexual a cargo del Ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial.Según avanzó el lunes 20 el Ministerio de Exteriores, en base a dicho acuerdo los fondos aportados por Japón servirán para reivindicar el honor y la dignidad de las víctimas, y curar sus heridas.Dicho acuerdo fue suscrito por la administración de Park Geun Hye y tras crear la funcación Tokio aportó 1.000 millones de yenes para compensar a las víctimas de la esclavitud sexual y sus familiares. Sin embargo, el Ejecutivo de Moon Jae In revocó el acuerdo y desmanteló la fundación en noviembre de 2018. Tras destinar 4.400 millones de wones a dicho fin quedaron 5.600 millonesPor ahora no hay ningún pacto entre Seúl y Tokio sobre qué hacer con dicho remanente, aunque usarlos para otro fin podría generar problemas con Tokio, que podría reclamar cumplir puntos del acuerdo como desmantelar la Estatura de la Joven de la Paz frente a la Embajada de Japón en Seúl o no plantear tan oscuro episodio de la historia ante Naciones Unidas u otros escenarios internacionales.