Familiares de víctimas de explotación laboral exigen una ley especial

Photo : YONHAP News

Después de que el Gobierno surcoreano anunciara un plan para indemnizar a 15 víctimas o familiares de surcoreanos sometidos a explotación laboral durante el periodo colonial, los familiares de otras víctimas han exigido crear una Ley Especial para ellos.El martes 21, la Fundación de Apoyo a las Víctimas de Movilización Laboral Forzosa durante el Colonialismo, convocó una reunión para escuchar a los familiares de las víctimas que no figuran en dicho plan, bien por tener procesos pendientes o por no ser demandantes.Unas 200 personas exigieron al Gobierno devolverles el dinero recibido de Japón tras la firma del Acuerdo Intergubernamental de 1965, alegando que las víctimas no tuvieron noticias al respecto hasta el año 2003.En 1965, Corea del Sur firmó un acuerdo con Japón como parte del proceso de normalización de relaciones, por el que recibió 500 millones de dólares como fondo de cooperación económica a cambio de renunciar a posibles reclamaciones a nivel estatal por los daños sufridos durante el periodo colonial.Entre 1975 y 1977, el Gobierno surcoreano destinó 9.200 millones de wones a indemnizar a 83.519 vícitmas de explotación laboral, y posteriormente, en 2005, comenzaron a investigar para efectuar una segunda indemnización, que culminó a finales del año pasado repartir 650.000 millones de wones entre 78.000 personas.No obstante, algunas víctimas o familiares consideran dichas medidas insuficientes, y han presentado demandas a nivel particular contra varias firmas niponas.