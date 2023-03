Jimin de BTS lanza su primer álbum en solitario

Photo : YONHAP News

El primer álbum en solitario de Jimin de BTS salió a la luz el viernes 24.Bajo el título ¡FACE', Jimin expresa las emociones vividas durante la pandemia, y cómo a través de la música superó la soledad y la confusión tras una vida llena de luz.Big Hit Music, su agencia representante, explicó que las narrativas del álbum están orgánicamente conectadas, subrayando que muestra el torrente de emociones cambiantes de Jimin, desde preocupación y sentimiento de vacío hasta la firme voluntad de enfrentarse al "yo" y prepararse para un nuevo comienzo como artista.Jimin es el cuarto integrante de BTS que lanza un álbum en solitario, después de J-Hope y RM. El artista participó activamente en todo el proceso de producción, desde la planificación inicial hasta la composición, para mejorar su nivel.'FACE' incluye el prelanzamiento de 'Set Me Free Pt.2' y la canción principal 'Like Crazy', además de otros temas como 'Face-Off', 'Interlude: Drive' y 'Alone'.Los días 24 y 25 Jimin aparecerá en el popular programa de NBC de Estados Unidos 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' para hablar sobre su álbum en solitario y presentar por primera vez el tema 'Like Crazy'.