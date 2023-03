Responsable de Luna-Terra planea apelar prórroga de prisión preventiva

Photo : YONHAP News

Se estima que Kwon Do Hyung -o Do Kwon, según la prensa internacional- apelará la prórroga de treinta días de prisión preventiva fijada por un tribunal de Podgorica en Montenegro, país donde fue arrestado.Kwon es co-fundador de Terraform Labs y presunto responsable del colapso de las criptomonedas Luna y Terra USD, que generó pérdidas multimillonarias a los inversores, causando gran inestabilidad en el mercado de divisas virtuales. En septiembre de 2022 entró en paradero desconocido y a petición de la Fiscalía surcoreana, la Interpol emitió una alerta roja de detención, y finalmente fue arrestado el el 23 de marzo en el Aeropuerto de Podgorica cuando se disponía a volar a Dubái con un pasaporte falso de Costa Rica.Contra él las autoridades judiciales de Montenegro fijaron hasta treinta días de prisión preventiva, considerando el elevado riesgo de fuga al ser un extranjero con residencia en Singapur y dudosa identidad. El procedimiento habeas corpus establece un máximo de 72 horas de detención, pero en caso justificado pueden solicitar una prórroga ante el juez.Tras el arresto fue imputado por falsificación de documentos en Montenegro, y podría enfrentarse a cargos de entrada irregular en dicho país, al haber intentado entrar con pasaporte falso.Do Kwon expresó su intención de apelar, alegando que sus derechos no fueron respetados por deficiencias en la interpretación al ser interrogado en dicho país. La justicia de Montenegro explica que procedió así tras confirmar la fiscalía que Kwon hablaba inglés.