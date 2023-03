Seis de cada diez niños nacidos en 2022 son de padres primerizos

Photo : YONHAP News

La tasa de primeros hijos frente al total de nacimientos ha superado por primera vez el 60% en Corea del Sur, lo que implica que cada vez menos parejas tienen dos hijos o más, agravando el problema de la baja natalidad.Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, el 62,7% de los niños nacidos en 2022 fue de padres primerizos, el mayor porcentaje de la historia. Concretamente, 156.000 de los nacidos en 2022 fueron primeros hijos, unos 8.000 más respecto a 2021, mientras que los segundos y terceros hijos remitieron 15.000 y 4.000 bebés menos, respectivamente.En cuanto a los motivos para no tener más de un hijo, destacan el retraso del promedio de media para casarse o la carga económica que representa la crianza de los hijos.Se estima que la tendencia a tener menos hijos que redunda en una menor natalidad se agudizará aun más en sincronía con el debilitado concepto de la familia estándar entre los surcoreanos, pues cada vez menos personas perciben como una obligación tener hijos al casarse. Según sondeos realizados en 2022, un 65,3% de la población considera obligatorio tener hijos, un 4,3% menos que en 2018, porcentaje que disminuye entre las parejas jóvenes.La tasa de fertilidad se sitúa actualmente en el mínimo histórico en Corea del Sur, tras caer hasta 0,78 hijos por mujer en 2022.En este contexto, estudios recientes ilustran que la mitad de los trabajadores no pueden usar libremente la excedencia por cuidado de hijos, siendo esto otro motivo importante de la reticencia a tener hijos o a tener más de uno.En uno de los sondeos que tuvo como grupo de muestra a mil asalariados, el 45,2% de los consultados respondió que si bien la ley les permite tomar excedencias por cuidado de hijos, en la práctica existen impedimentos que les limita a hacer uso de ese recurso. Incluso el 39,6% afirmó que tampoco pueden tener libremente bajas de maternidad o paternidad, alegando haber sufrido desventajas en sus trabajos por acceder a tales permisos, como reducción de salarios y recorte de vacaciones. Esta realidad es más patente entre trabajadores no fijos y precarios.