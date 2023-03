OIEA detecta actividad sospechosa en vertedero nuclear de Yongbyon

Photo : YONHAP News

Un reciente análisis sobre el programa de desarrollo nuclear de Corea del Norte señala la existencia de actividades sospechosas en el vertedero del complejo nuclear de Yongbyon.En un artículo para 38 North, medio estadounidense especializado en noticias norcoreanas, Olli Heinonen, ex vicedirector general del Organismo Internacional de Energía Atómica, destaca recientes indicios, detectados mediante fotos satelitales, de actividad en el "antiguo centro de desechos" del laboratorio atómico de Yongbyon. Dicho centro es uno de los que OIEA solicitó inspeccionar en 1992, aunque Pyongyang se negó alegando que no era una instalación nuclear.Sostiene que desde entonces no ha habido movimiento en aquel lugar, salvo de cultivo agrícola. Sin embargo, imágenes recientes de las últimas semanas permiten afirmar que entre el 6 y el 17 de marzo comenzaron unas obras para restaurar esa instalación, y desde el día 21 empezó a salir a la superficie la estructura del antiguo vertedero.Según Heinonen, dicho lugar presenta una arquitectura similar al centro de almacenamiento de desechos radiactivos de Tuwaitha, en Irak. Presuntamente, las obras buscarían desmantelar el vertedero, o bien enterrarlo perpetuamente para construir una nueva instalación encima.