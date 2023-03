En 2022 cerraron 740 sucursales de entidades financieras

Photo : YONHAP News

En 2022 las entidades financieras, como bancos, agencias de seguros y compañías de tarjetas de crédito echaron el cierre a 740 sucursales en total, además de recortar 1.500 empleos entre oficinistas y directivos, a medida que aumentan los servicios online y atención no presencial.Según un informe presentado por el Servicio de Supervisión Financiera ante el Comité de Política Nacional del Parlamento, a finales de 2022 había 15.630 sucursales de entidades financieras a nivel nacional, 740 menos que en el mismo mes del año anterior.Principalmente cerraron entidades bancarias, seguidas de oficinas de compañías de seguros, agencias de Bolsa, mutuas de ahorro y cooperativas.En cambio, las gestoras de fondos de mutuas que ampliaron sus servicios a financiacion de proyectos inmobiliarios ampliaron sucurslaes, pasando de 409 a 486 en total entre 2021 y 2022.El empleo también retrocedió en el sector financiero, pues a finales de septiembre de 2022 dicho sector registró 386.288 trabajadores, 1.498 menos que en el mismo periodo de 2021. Bancos y compañías de seguros perdieron unos 5.000 empleados, cifra que fue compensada en parte por la contratación de más de 2.500 trabajadores en agencias bursátiles y gestoras de fondos de mutuas, mientras que las mutuas de ahorro y las entidades de crédito registraron 500 empleados más.La desaparición de sucursales y la pérdida de empleos en el sector son consecuencia directa de la rápida digitalización de los servicios financieros. Pero las críticas contra el sector son cada vez más fuertes, sobre todo hacia la banca, por marginar a los considerados como "grupos de ciudadanos vulnerables" desde el punto de vista tecnológico - los llamados marginados digitales- por ignorar la responsabilidad social que deberían mantener, considerando el explosivo aumento de rentabilidad que disfrutaron durante 2022.Al respecto, las autoridades de regulación financiera de Corea anticiparon que durante 2023 vigilarán de cerca los cambios de volumen en las sucursales bancarias, al tiempo de recomendar a las entidades financieras avisar con más tiempo y en detalle a sus clientes antes de cerrar una oficina. Por otro lado, instarán a reforzar la atención a los "marginados digitales", en particular a las personas de edad avanzada o poco familiarizadas con operaciones no presenciales, para mejorar el acceso general de los ciudadanos a los servicios financieros.