Corea pierde ante Uruguay en un amistoso de fútbol

Photo : YONHAP News

La Selección Nacional de fútbol, dirigida por el técnico alemán Jürgen Klinsmann, perdió 2-1 ante Uruguay en la "revancha mundialista".Pese a contar con Son Heung Min y Hwang Eui Jo como delanteros principales, y con Lee Kang In y Lee Jae Seong como centrocampistas izquierdo y derecho, el selectivo surcoreano no logró vencer a Uruguay.En el minuto 10 del primer tiempo, el defensa uruguayo Sebastián Coates remató un córner firmando el primer tanto, mientras que en el minuto 6 del segundo tiempo, el centrocampista Hwang In Beom metió un gol de empate.No obstante, en el minuto 18 de la segunda parte Uruguay permitió otro gol sentenciando el marcador por 2 a 1.Así el entrenador Klinsman, quien asumió el mando de la selección el pasado mes, culminó su estreno con un empate 2-2 el día 24 contra Colombia, y una derrota contra Uruguay.