CEO de Terra Luna recibió trato VIP estando fugado

Photo : YONHAP News

Kwon Do Hyung, CEO de Terraform Labs, es señalado como principal culpable del desplome de la moneda virtual ' Terra Luna'. Tras ser detenido en Montenegro ha afirmado que fue tratado como un VIP en todo el mundo durante su fuga.Según informó la Agencia de Noticias Bloomberg el día 28, el ministro del Interior de Montenegro, Philip Azici, confirmó que Kwon Do Hyung y sus acompañantes actuaron como si la detención les sorprediera excepcionalmente.Azichi señaló que Kwon y su grupo ingresaron ilegalmente a Montenegro, pues no hay constancia de su entrada, procedentes de algún país vecino no confirmado.Se sabe que autoridades judiciales de Corea del Sur investigaron sobre su paradero en Serbia, también que en el momento de la detención confiscaron 3 portátiles y 5 teléfonos móviles en total.Kwon Do Hyung se halla actualmente en el centro de detención de Spuz, en el noroeste de Podgorica, capital de Montenegro.