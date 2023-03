Expo Busan elige a Tiburón Bebé como quinto embajador

Photo : KBS News

"Tiburón Bebé", el famoso personaje de la homónima canción infantil, será el quinto embajador de Busan para la Expo Mundial 2030.El 29 de marzo, la ciudad de Busan anunció la elección de Tiburón Bebé para promocionar su candidatura a la Expo Mundial 2030, y adelantó un vídeo promocional del personaje animado.Creado por la empresa surcoreana The Pinkfong Company, "Tiburón Bebé" es actualmente el video más visto en YouTube, con nada menos que 12.500 millones de visualizaciones hasta la fecha, pero al contabilizar los vídeos relacionados con el personaje, la cifra asciende a 70.000 millones de visualizaciones.En el teaser compartido por la ciudad de Busan, "Tiburón Bebé" lamenta que el cambio climático impida a sus amigos venir a Busan, y pide a la gaviota "Boogi" que lo ayude a encontrar formas de traer a sus amigos hasta dicha ciudad portuaria.El lanzamiento del vídeo está previsto en abril, para concienciar a la gente sobre el cambio climático y promocionar la ciudad de Busan como sede de la Expo Mundial 2030.Asimismo revelaron la canción de Busan Expo 2030, bautizada como "Welcome to World Expo", del cantautor Lee Mu Jin, que arrasó en las listas nacionales de 2021 con su mega éxito "Semáforo". En particular destaca su letra, escrita con las palabras claves que representan a "Expo Busan" seleccionadas por el chatbot de inteligencia artificial, "ChatGPT".