Reunificación revela graves ataques a DDHH en Corea del Norte

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Reunificación publicará el 31 de marzo el Informe sobre Situación de los Derechos Humanos en Corea del Norte 2023, elaborado en base a los testimonios de unos 500 desertores norcoreanos.Es la primera vez que dicho informe se difunde entre los ciudadanos, pues aunque viene elaborándose desde 2017, su contenido se ha mantenido en secreto para evitar posibles filtraciones de datos personales de los desertores, así como para no provocar a Corea del Norte. El cambio de postura del Gobierno surcoreano surge al considerar que urge la necesidad de dar a conocer la situación humanitaria en Corea del Norte a la comunidad internacional.Según avanzó Reunificación, el informe consta de unas 450 páginas y denuncia graves ataques contra los derechos humanos que tienen carácter recurrente en el régimen de Pyongyang.En particular, destaca la violencia contra las mujeres, no solo en el hogar sino también en la escuela, en el Ejército y en los centros de detención, mientras que los adolescentes son ejecutados por el mero hecho de haber visto contenidos surcoreanos.En el prefacio del informe el ministro de Reunificación, Kwon Young Se, afirma que la publicación es resultado de los esfuerzos del Gobierno surcoreano por promover los derechos humanos en Corea del Norte, y tiene como objetivo dar a conocer la situación real en territorio norcoreano, para adoptar medidas sustanciales y eficaces sobre la situación humanitaria en el régimen de Pyongyang.