Yoon pide apoyo a Washington para fabricantes surcoreanos de chips

Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Suk Yeol ha solicitado a Washington que garantice que las empresas surcoreanas no sufrirán dificultades por la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) y la Ley de Chips y Ciencia de Estados Unidos.Según informó Lee Do Woon, portavoz presidencial, el mandatario hizo este llamamiento el jueves 30 durante una reunión con la representante comercial estadounidense Katherine Tai, en la sede de la Oficina Presidencial en Seúl.Durante el encuentro, Yoon valoró positivamente las cláusulas de protección recientemente anunciadas para la Ley de Chips, al tiempo de subrayar que eliminan significativamente la incertidumbre de las empresas surcoreanas.También solcitó concesiones para las empresas surcoreanas en Estados Unidos, a fin de que no experimenten dificultades, reiterando la preocupación de las firmas por el requisito de la Ley de Chips sobre excesivo suministro de información.En respuesta, Tai explicó que el Gobierno estadounidense escucha con seriedad las preocupaciones del Gobierno y de las empresas de Corea del Sur, y que la intención de Washington es crear una cadena de suministro estable con sus aliados, incluido Seúl.Dicho comentario tuvo lugar ante las preocupaciones de los fabricantes de chips locales ante una medida de protección anunciada el día 27 que exige a las empresas presentar datos confidenciales para poder recibir incentivos fiscales de Estados Unidos.