Cumbre con Japón y ley de cererales nublan sesiones parlamentarias

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional celebrará en abril un nuevo periodo de sesiones extraordinarias, empezando por una serie de audiencias para interpelar al Ejecutivo sobre la gestión de Estado.Pero ya de antemano se esperan dificultades y feroces choques entre oficialismo y oposición por asuntos pendientes como la polémica por la reciente cumbre con Japón, que muchos tildan de humillante, la Ley de gestión de cereales, que posiblemente vetará el presidente Yoon Suk Yeol, o la aprobación por la vía rápida de leyes para delegar en fiscales independientes la investigación sobre la corrupción vinculada con el plan de urbanización de Daejang-dong y las sospechas relacionadas con la primera dama Kim Keon Hee.En cuanto al resultado de la cumbre Corea-Japón, el principal opositor The Minjoo no descarta activar una investigación parlamentaria, además de organizar una visita a Fukushima para conocer in situ la situación de la central nuclear y alrededores, criticando la inacción del actual Gobierno frente al plan de Tokio sobre vertido de aguas contaminadas.La enmienda a la Ley de gestión de cereales también será fuerte motivo de controversia, pues aunque obtuvo luz verde en el Parlamento el 23 de marzo, se estima que será vetada por el presidente Yoon Suk Yeol.