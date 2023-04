Contenidos coreanos ocupan segundo puesto en OTTs de EEUU

Photo : YONHAP News

Los segundos contenidos preferidos por los usuarios estadounidenses de servicios OTT (o transmisión libre), después de los estadounidenses, son los surcoreanos, según un estudio de la Comisión de Comunicaciones de Corea y la Corporación Coreana de Transmisión y Publicidad, sobre patrones de uso de OTT y streaming de vídeos en el exterior.Tras recabar la opinión de 2.015 usuarios, el estudio refleja que durante el último año los contenidos más demandados entre los suscriptores de servicios OTT o streaming de vídeos fueron producciones estadounidenses, surcoreanas y japonesas, por este orden.Como series surcoreanas más populares figuran 'Squid Game (El juego del calamar)' y 'All of Us are Dead (Estamos Muertos)', producciones originales de Netflix, y como películas más demandadas 'Parásitos' y 'Tren a Busan'.