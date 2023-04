Presidente recuerda a las víctimas del 3 de Abril sin asistir a acto conmemorativo

Photo : KBS News

El presidente Yoon Suk Yeol emitió el lunes 3 un discurso por el 75º aniversario de la Insurrección 3 de Abril, un levantamiento popular en Jeju que fue brutalmente reprimido por el Estado, dando lugar a trágicas masacres de civiles en distintos puntos de la isla.El mandatario no asistió al acto conmemorativo pero en su representación el primer ministro Han Duck Soo leyó un discurso de Yoon comprometiéndose a no olvidar el dolor ni el sufrimiento de víctimas y familiares.El partido oficialista Poder del Pueblo también se pronunció a favor de los afectados, y mostró su disposición a seguir trabajando para aclarar toda duda de los hechos de hace siete décadas en Jeju, para reivindicar el honor de los que fueron perseguidos por grupos ultraderechistas y fuerzas estadounidenses por liderar campañas contra la propuesta de establecer un nuevo estado solo en la mitad sureña de la península coreana y ser tachados de comunistas.Mientras, la cúpula directiva del principal opositor The Minjoo con su líder Lee Jae Myung al frente, viajó hasta Jeju para presenciar la ceremonia y censuraron al Gobierno y al oficialismo por blasfemar sobre el espíritu de la Insurrección del 3 de Abril con actitud de extrema derecha. Señalaron que la ausencia en sí tanto del presidente Yoon Suk Yeol como de líderes oficialistas en dicho evento refleja su postura sobre los levantamientos populares y las posteriores masacres civiles acaecidas en Jeju hace 75 años.