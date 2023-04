Pentágono descarta indicios de ensayo nuclear norcoreano

Photo : YONHAP News

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha expresado que por el momento no se observan indicios de un inminente ensayo nuclear en Corea del Norte, según informó la portavoz Sabrina Singh el lunes 3.Explicó que Washington mantiene una férrea vigilancia sobre los movimientos de Corea del Norte, incluidos posibles preparativos de una prueba nuclear, pero por ahora no han detectado señales de un nuevo ensayo, ni siquiera en fase preliminar.Reiteró no tener nada que comentar sobre la reciente información divulgada por 38 North, un medio estadounidense especializado en Corea del Norte, destacando una intensa actividad en el complejo nuclear de Yongbyon.