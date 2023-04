Constitucional comienza audiencias sobre remoción ministro de Interior

Photo : YONHAP News

El martes 4 el Tribunal Constitucional dará inicio a las audiencias sobre la moción de censura contra Lee Sang Min, ministro de Interior, interpuesta al considerarle como máximo responsable la tragedia de Itaewon.En la primera audiencia los magistrados darán audiencia a las partes, tanto a los legisladores que presentaron la moción de censura, como a los abogados del ministro, para luego dar audiencia a testigos, pasar a la fase de pruebas y programar los alegatos.La moción de censura fue presentada por 176 diputados de formaciones opositores: el mayoritario The Minjoo, el Partido Justicia y el Partido por la Renta Mínima, y fue aprobada en el Parlamento en febrero. La moción exige recusar al ministro del Interior, a quien no solo acusan de incumplir la Ley de Seguridad contra Sesastres y la Ley de Funcionarios, sino también la Constitución, por no adoptar medidas oportunas para minimizar las pérdidas humanas en la tragedia de Itaewon, la noche del 29 de octubre de 2022.Tras finalizar las audiencias, si dos tercios de los magistrados - o al menos seis de nueve- del Tribunal Constitucional consideran que la moción de censura se ajusta a derecho, el ministro será destituído y no podrá ejercer cargos públicos durante cinco años.