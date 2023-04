Dos políticos opositores y un oficialista ganan reelecciones y parciales del día 5

Photo : YONHAP News

Kang Sung Hee, candidato del opositor Partido Justicia, resultó ganador en la reelección de una circunscripcción en la ciudad de Jeonju.El escrutinio finalizó el jueves 6 dando la victoria electoral a Kang, quien con 17.382 votos a favor - un 39.07% del total- se impuso sobre Lim Jeong Yeop, candidato independiente y su mayor rival.Graduado en la Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros, Kang Sung Hee encabeza el Comité Especial para el Bienestar Ciudadano de la oficina de Jeolla del Norte de su partido. Como exsindicalista, uno de sus mayores logros fue la creación de un sindicato de trabajadores sin contrato fijo en la fábrica de Jeonju de Hyundai Motor.La reelección tuvo lugar al ser removido Lee Sang Jik, del principal opositor The Minjoo, por incumplir la ley electoral, aunque la tasa de participación fue de apenas un 26,8%En Ulsan, y tras lograr un 38,05% de los votos, eligieron al candidato de tinte progresista Chun Chang Soo como superintendente regional de educación. Las parciales tuvieron lugar tras el repentino fallecimiento de Roh Ok Hee, hasta entonces superintendente de educación de Ulsan, en diciembre de 2022.Finalmente, en las parciales de una circunscripción del distrito de Nam-gu en Ulsan ganó Choi Deok Jong, del principal opositor The Minjoo, mientras que en Cheongju el vencedor fue Lee Sang Jo, del oficialista Poder del Pueblo.